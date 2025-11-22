SEUBERSDORF, LKR. NEUMARKT I. D. OPF. In Seubersdorf kam es heute zu einem Brand in einer Asylbewerberunterkunft. Ein 33-jähriger Iraner konnte im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt.

Gegen 11:40 Uhr kam es zu einem Brand in einer Asylbewerberunterkunft im Seubersdorfer Ortsteil Daßwang. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird ein 33-jähriger iranischer Staatsangehöriger, ein früherer Bewohner der Unterkunft, als Tatverdächtiger geführt. Er konnte im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen, unter Einbindung eines Polizeihubschraubers, festgenommen werden.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich sechs Personen in der Unterkunft. Fünf von ihnen blieben unverletzt. Eine Person erlitt leichte Verletzungen und wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt nach einer ersten Schätzung im niedrigen sechsstelligen Eurobereich. Die Asylbewerberunterkunft ist durch den Brand nicht mehr bewohnbar. Die Anwohner werden vorübergehend anderweitig untergebracht.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth die Bearbeitung des Falls übernommen. Brandermittler sind bereits vor Ort und nehmen die Ermittlungen am Tatort auf.