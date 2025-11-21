TEISENDORF, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Am frühen Freitagabend, 21. November 2025, kam es in Teisendorf, auf Höhe des Weilers „Wiesmühl“, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Gegen 18.00 Uhr war ein Pkw Ford auf der B304 aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn gekommen und mit einem entgegenkommenden Pkw Audi kollidiert. Durch den Zusammenstoß wurden alle sechs beteiligten Personen verletzt; eine Mitfahrerin erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Die Polizeiinspektion Freilassing führt, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.

Durch den Verkehrsunfall wurden alle sechs Beteilige verletzt. Eine Mitfahrerin des Audis verstarb noch vor Ort nach erfolgloser Reanimation.

Die anderen fünf Beteiligten kamen mit unterschiedlichen Verletzungsgraden in umliegende Krankenhäuser. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Die Unfallaufnahme der Polizeiinspektion Freilassing erfolgte in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Traunstein, welche zur Klärung des Unfallherganges ein technisches und unfallanalytisches Gutachten anordnete.

Die B304 ist für die Unfallaufnahme aktuell noch immer beidseitig für circa eineinhalb Stunden gesperrt.

Das BRK war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort und übernahm die medizinische Erstversorgung der Verletzten.

Die umliegenden Freiwilligen Feuerwehren übernahmen dankenderweise die verkehrslenkenden Maßnahmen sowie die technische Rettung.