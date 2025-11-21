MÜNSTERHAUSEN. Am Freitag, 21.11.2025, gegen 12:20 Uhr, kam es auf der St2025 zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Pkw-Fahrer kam aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen entgegenkommenden Pkw. Im entgegenkommenden Fahrzeug befand sich ein 84-jähriger Mann. Beide Personen waren in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. An der Unfallstelle waren beide Fahrer schwer verletzt und mussten mit einem Rettungshubschrauber in die Kliniken Ulm bzw. Augsburg verlegt werden. Der 84-jährige Pkw-Fahrer ist kurze Zeit später an seinen Verletzungen verstorben. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, der Schaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt. Der genaue Unfallhergang ist aktuell noch unklar und muss noch ermittelt werden. Bei der Unfallaufnahme waren neben Kräften der örtlichen Polizei mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes, sowie ein Rettungshubschrauber beteiligt. (PI Krumbach)

