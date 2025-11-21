LAUTERHOFEN, LKR. NEUMARKT I.D. OPF. Am Mittwoch, 19. November 2025, wurde ein 39-jähriger Mann in seinem Büro in Lauterhofen Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls. Die bislang unbekannten Täter erbeuteten einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag und sind derzeit flüchtig. Die Kriminalpolizei Regensburg bittet um Hinweise von Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Gegen 18:15 Uhr drang ein unbekannter Täter in das Büro des 39-jährigen Geschädigten ein und bedrohte ihn mit einer Waffe, bei der es sich möglicherweise um eine Schusswaffe handelte. Ein weiterer Täter hielt sich außerhalb des Bürogebäudes auf dem Anwesen auf und sicherte den Bereich. Der Geschädigte wurde unter Androhung von Gewalt zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Anschließend flüchtete das Täter-Duo in unbekannte Richtung.

Der 39-jährige Mann blieb körperlich unverletzt und verständigte über den Notruf die Polizei. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, unter anderem mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers und eines Polizeihundes, führten bisher nicht zur Ergreifung der Täter.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Personen, die am 19. November 2025, gegen 18:15 Uhr, in Ballertshofen in Lauterhofen verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben können, werden gebeten, sich umgehend mit der Kriminalpolizei Regensburg in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegengenommen.