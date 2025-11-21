REGENSBURG. In der Nacht auf Freitag wurde ein Mann an einem Zigarettenautomaten niedergeschlagen und beklaut. Vier bislang unbekannte Täter flüchteten daraufhin. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt und sucht Zeugen.

Am Freitag, 21. November, gegen 00:55 Uhr kaufte ein 27-jähriger Deutscher Zigaretten an einem Automaten in der Merkurstraße in Regensburg. Er bekam dabei plötzlich einen Schlag auf den Hinterkopf und ging zu Boden. Anschließend wurde nach ihm getreten. Die vier bislang unbekannten Täter erbeuteten den Geldbeutel des 27-Jährigen mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag und flüchteten mit einem Auto, vermutlich einem blauen Opel, in Richtung Stadtmitte.

Der Mann wurde leicht verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in ein Regensburger Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen wegen Raubes übernommen. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 in Verbindung zu setzen.