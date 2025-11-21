BAB A3, PASSAU. Am Donnerstagabend (20.11.2025) stellten Fahnder bei einer Kontrolle mehrere Baumaschinen sicher. Die Kriminalpolizei Passau ermittelt wegen des Verdachts der Hehlerei.

Gegen 20.30 Uhr kontrollierten Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau einen Ford auf der BAB A3 in Fahrtrichtung Österreich. Bei der Kontrolle des Pkw sowie der beiden Insassen fanden die Beamten mehrere Baumaschinen, darunter über 15 Kettensägen, für die die beiden Bosnier im Alter von 20 und 24 Jahren keinen Eigentumsnachweis erbringen konnten. Für mehrere der Maschinen besteht eine aktuelle Fahndungsausschreibung aufgrund eines mutmaßlichen Eigentumsdelikts.

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Hehlerei übernommen. Beide Tatverdächtige wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Veröffentlicht: 21.11.2025, 11.45 Uhr