NÜRNBERG. (1095) Bereits Samstagnacht (15.11.2025) kam es zu einem Angriff gegen einen 29-jährigen Syrer im Nürnberger Norden. Ein unbekannter Täter schwang mit einem großen Messer in Richtung des Halses des 29-Jährigen, verfehlte ihn jedoch. Die Nürnberger Mordkommission hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.



Am 15.11.2025, gegen 22:40 Uhr, lief der 29-Jährige die Johannisstraße entlang. Auf Höhe der Helmstraße wurde er von mehreren unbekannten Personen angesprochen. Einer zog ein großes Messer aus seiner Jacke und schwang damit in Richtung des Halses des 29-Jährigen. Dieser konnte dem Schlag jedoch ausweichen und blieb unverletzt. In der Rangelei mit den Tätern verlor der Geschädigte seine Jacke und seinen Rucksack und flüchtete in die Helmstraße.

Während der Geschädigte um Hilfe schrie, rannten die unbekannten Täter in Richtung Schnieglinger Straße davon. Eine weitere Person aus der Gruppe flüchtete mit einem schwarzen Opel. Die Flucht der Täter dürfte von unbeteiligten Passanten beobachtet worden sein.

Als der 29-Jährige wieder in die Helmstraße zurückkehrte bemerkte er, dass seine Jacke und sein Mobiltelefon entwendet wurden. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten die Personen nicht aufgegriffen werden.

Von den Unbekannten liegen folgende Personenbeschreibungen vor:

Täter:

Männlich, ca 20 Jahre alt, lockiges Haar, südländisches Erscheinungsbild. Er trug einen braunen Pyjama.

Zu den übrigen drei Personen ist lediglich bekannt, dass es sich ebenfalls um Männer mit südländischem Aussehen handelte und einer von ihnen eine schwarze Maske trug.

Aufgrund der Tathandlung werden die weiteren Ermittlungen von der Nürnberger Mordkommission wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes geführt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern oder dem schwarzen Opel geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.



Erstellt durch: Kai Schmidt / bl