OBERASBACH. (1094) Am Donnerstagabend (20.11.2025) brachen Unbekannte in ein Reihenhaus in Oberasbach (Lkrs. Fürth) ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Die Wohnungsinhaber des Reihenhauses im Finkenweg waren von ca. 17:15 Uhr bis 19:30 Uhr nicht zu Hause. Diesen Zeitraum nutzten Unbekannte um sich gewaltsam über die Terrassentür Zugang zu den Innenräumen zu verschaffen.

Der oder die Täter durchwühlten die Innenräume und flüchteten mit Beute in noch unbekannter Höhe.

Der Kriminaldauerdienst führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei. Die Beamten bitten Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Janine Mendel / bl