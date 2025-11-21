KASENDORF, LKR. KULMBACH. Unbekannte schmierten ein Hakenkreuz an eine Informationstafel. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

In den vergangenen Tagen beschmierten die Täter die Informationstafel an dem Parkplatz an der St2190 mit einem Hakenkreuz. Zudem beschädigten sie die Verglasung des Kastens. Insgesamt entstand so ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 entgegen.