PLANKENFELS, LKR. BAYREUTH. Ein 18-Jähriger starb am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2191.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 18-Jährige aus dem Landkreis von Bayreuth gegen 7.40 Uhr auf der ST 2191 in Richtung Hollfeld unterwegs. Auf Höhe von Wadendorf kam er mit seinem BMW aus bislang unklaren Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte ins Bankett und prallte dann mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum. Der junge Mann starb noch an der Unfallstelle. Der BMW wurde total zerstört.

Die Feuerwehr aus Plankenfels leitet derzeit den Verkehr im betroffenen Teilstück um. Die Beamten der Polizeiinspektion Bayreuth-Land haben vor Ort die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Sie werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth von einem Unfallsachverständigen unterstützt.

Die Unfallaufnahme wird noch bis in die Mittagsstunden andauern.