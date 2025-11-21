21.11.2025, Polizeipräsidium Unterfranken

ASCHAFFENBURG. Seit Mittwochabend wird eine 15-Jährige vermisst. Die Polizei Aschaffenburg hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der letzte Kontakt zur 15-jährigen Leah Werner bestand am Mittwoch, gegen 18:00 Uhr. Die Aschaffenburger Polizei sucht derzeit nach der Vermissten, die sich auch im Bereich Mömbris aufhalten könnte.

Sie kann wie folgt beschrieben werden:

  • 160 cm groß
  • ca. 50 kg, schlanke Statur
  • braune Haare
  • dunkler Kapuzenpullover
  • schwarze „Baggy“ Hose
  • graue Schuhe
  • größere Ohrringe an beiden Ohren

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hofft hierbei auf die Mithilfe der Bevölkerung und nimmt Hinweise unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.