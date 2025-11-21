21.11.2025, Polizeipräsidium Unterfranken
ASCHAFFENBURG. Seit Mittwochabend wird eine 15-Jährige vermisst. Die Polizei Aschaffenburg hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Der letzte Kontakt zur 15-jährigen Leah Werner bestand am Mittwoch, gegen 18:00 Uhr. Die Aschaffenburger Polizei sucht derzeit nach der Vermissten, die sich auch im Bereich Mömbris aufhalten könnte.
Sie kann wie folgt beschrieben werden:
- 160 cm groß
- ca. 50 kg, schlanke Statur
- braune Haare
- dunkler Kapuzenpullover
- schwarze „Baggy“ Hose
- graue Schuhe
- größere Ohrringe an beiden Ohren
Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hofft hierbei auf die Mithilfe der Bevölkerung und nimmt Hinweise unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.