Der letzte Kontakt zur 15-jährigen Leah Werner bestand am Mittwoch, gegen 18:00 Uhr. Die Aschaffenburger Polizei sucht derzeit nach der Vermissten, die sich auch im Bereich Mömbris aufhalten könnte.

Sie kann wie folgt beschrieben werden:

160 cm groß

ca. 50 kg, schlanke Statur

braune Haare

dunkler Kapuzenpullover

schwarze „Baggy“ Hose

graue Schuhe

größere Ohrringe an beiden Ohren

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hofft hierbei auf die Mithilfe der Bevölkerung und nimmt Hinweise unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.