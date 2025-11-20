DEGGENDORF. Am 18.11.2025 kam es erneut zu einem Schockanruf eines falschen Polizeibeamten. Dabei übergab eine Seniorin Bargeld und Goldschmuck. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise zum unbekannten Abholer.

Die 76-jährige Deutsche erhielt im Tagesverlauf mehrere Anrufe. Letztlich gab sich ein Mann als „Kriminalpolizist“ aus und gab an, dass die Tochter der Geschädigten einen tödlichen Autounfall verursacht hätte und nun in Gewahrsam sei. Zur Abwendung einer Haft müsste nun eine Kaution bezahlt werden.

Als Übergabeort wurde ein Großparkplatz an der Edlmairstraße vereinbart. Die 76-Jährige übergab dort zwischen 15.45 und 16.00 Uhr Bargeld und Goldschmuck an einen bislang unbekannten Mann. Dieser wies die Frau im Anschluss an, zum Amtsgericht nach Regensburg zu fahren. Auf der Fahrt kamen der Frau schließlich Zweifel. Ein Anruf bei der echten Tochter deckte den Betrug auf.

Zeugenaufruf

Zum bislang unbekannten Abholer liegen derzeit folgende Informationen vor:

Circa 30 Jahre alt, normale Statur, circa 180 cm groß, mit Bart

Bekleidung: dunkelblaue Jeans, schwarze Daunenjacke, schwarzes Cap, schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle, schwarzer Rucksack

Er war mit einem E-Scooter unterwegs; ggf. hat er ein Fahrzeug in der Nähe des Übergabeortes abgestellt und ist dann mit dem E-Scooter zum Parkplatz gefahren

Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern hat die Ermittlungen zum Betrugsfall übernommen. Diese bittet Personen, die Angaben zum unbekannten Abholer oder verdächtigen Fahrzeugen geben können, sich unter bei der Polizeiinspektion Deggendorf unter der 0991/3896-0 zu melden.

Veröffentlicht: 20.11.2025, 15.41 Uhr