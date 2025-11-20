BAMBERG. Mittwochnacht raubten zwei Unbekannte Bargeld von einem Jugendlichen im Bamberger Osten. Die Kriminalpolizei Bamberg sucht Zeugen.

Gegen 22.20 Uhr war der 16-Jährige in der Parkanlage Troppauplatz spazieren, als ihn zwei Männer ansprachen. Während der eine Täter den 16-Jährigen festhielt, durchsuchte der zweite die Jacke nach Geld. Nachdem sie das Portemonnaie gefunden und daraus 40 Euro entwendeten, warfen sie den Geldbeutel auf den Boden und flüchteten unerkannt. Der 16-Jährige erlitt bei der Tat leichte Verletzungen.

Der Jugendliche beschreibt die Flüchtigen wie folgt:

Täter 1:

männlich

zirka 185 Zentimeter groß

etwa 17 - 19 Jahre alt

trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose

sprach syrisch

Täter 2:

männlich

zirka 185 Zentimeter groß

etwa 17 – 19 Jahre alt

kräftigere Statur

trug einen Ziegenbart

bekleidet mit einer weißen Jacke, eine schwarze Hose und eine dunkle Mütze

sprach syrisch

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat am Mittwoch den Vorfall beobachtet oder die beschriebene Person gesehen? Wer kann Angaben zur Identität der Täter machen? Zeugen melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg.