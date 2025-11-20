1920. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Diebstahl eines Kraftrades – Allach

Am Dienstag, 18.11.2025, gegen 14:10 Uhr, fuhr ein 14-Jähriger mit somalischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München mit einem Kleinkraftrad Alpha Motors die Pasteurstraße in Richtung der Thea-Knorr-Straße. Mit auf dem Kraftrad saß sein Sozius, ein 12-Jähriger mit bulgarischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München.

Nach der Einmündung zur Thea-Knorr-Straße fuhr der 14-Jährige mit der Front des Kleinkraftrades gegen ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparktes Wohnmobil Fiat. Eine zufällig auf den Unfall aufmerksam gewordene Polizeistreife bemerkte dies, woraufhin sich die beiden Jugendlichen zu Fuß entfernten. Der 12-Jährige konnte nach einigen Metern von den Polizeibeamten angehalten und gestellt werden. Der 14-jährige Fahrer kehrte selbstständig zur Unfallörtlichkeit zurück.

An beiden Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass das Kleinkraftrad am Freitag, 07.11.2025, in Aubing aus einer Tiefgarage entwendet worden war. Zudem war der 14-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Der 14-Jährige und der 12-Jährige wurden zu einer Polizeiinspektion gebracht. Dort wurden beide nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von ihren zwischenzeitlich informierten Erziehungsberechtigten abgeholt.

Der 14-Jährige wurde unter anderem wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Diebstahls eines Kraftrades angezeigt.

Die Münchner Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1921. Organisierter Callcenterbetrug; sog. Schockanruf – Pasing

Am Mittwoch, 19.11.2025, zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr, wurde eine über 80-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München von mehreren bislang unbekannten Tätern angerufen. Diese behaupteten, dass sich die Tochter der Seniorin im Krankenhaus befinde und die über 80-Jährige für die Behandlung eine fünfstellige Geldsumme aufbringen müsse.

Im weiteren Verlauf übergab die über 80-Jährige am selben Abend Bargeld und Schmuck im Wert eines fünfstelligen Betrages an ihrer Haustür an einen unbekannten Täter.

Im Nachgang fiel der Betrug auf und ein Angehöriger verständigte den Polizeinotruf 110.

Das Kommissariat 61 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Abholer wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schwarze Haare; er trug dunkle Kleidung und eine Hose mit weißen Farbflecken

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Varnhagenstraße, Volmstraße und Hieronymusstraße (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1922. Pkw fährt gegen Lichtmast; vier Personen verletzt – Giesing

Am Mittwoch, 19.11.2025, gegen 02:00 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München mit einem Audi Pkw die Candidstraße in Richtung Candidplatz. Mit im Fahrzeug befanden sich ein 21-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit, ein 19-Jähriger mit bulgarischer Staatsangehörigkeit und eine 20-Jährige mit aserbaidschanischer Staatsangehörigkeit (alle mit Wohnsitz in München).

In einer Kurve kam der 22-Jährige mit dem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Lichtmast.

Durch den Unfall wurden alle vier Fahrzeuginsassen verletzt und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden.

An dem Fahrzeug und dem Lichtmast entstand ein Sachschaden in Höhe eines fünfstelligen Betrages.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der 22-jährige Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Zudem wurden im Fahrzeug Utensilien zum Konsum von Lachgas aufgefunden. Aufgrund dessen wurde beim 22-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt sowie sein Führerschein sichergestellt.

Der 22-Jährige wurde u.a. aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs und der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1923. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger; eine Person verletzt – Obermenzing

Am Mittwoch, 19.11.2025, gegen 17:15 Uhr, befand sich ein 20-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München in einem Mercedes Pkw auf einer Grundstückseinfahrt in Obermenzing. Vor ihm befand sich zu Fuß ein 50-Jähriger mit tunesischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München in der Einfahrt.

Aus bislang unbekannter Ursache beschleunigte der 20-Jährige vorwärts, kollidierte mit dem 50-Jährigen und drückte diesen gegen einen Metallzaun.

Durch den Unfall wurde der 50-Jährige verletzt. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am Pkw entstand ein leichter Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der 20-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Aufgrund dessen wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt.

Der 20-Jährige wurde u.a. wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1924. Mehrere Wohnungseinbrüche – Taufkirchen

Am Mittwoch, 19.11.2025, kam es zu drei Einbrüchen in Taufkirchen.

Fall 1:

Im Zeitraum von 16:45 Uhr bis 18:05 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in den Garten eines Reihenhauses. Dort wurde die Terrassentür gewaltsam geöffnet und das Innere des Gebäudes nach Wertgegenständen durchsucht.

Der oder die unbekannten Täter entwendeten Wertgegenstände im Wert eines vierstelligen Betrages. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Gegen 18:05 Uhr bemerkten Anwohner den Einbruch und informierten den Polizeinotruf 110.

Fall 2:

Im Zeitraum von 10:05 Uhr bis 19:30 Uhr gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf das Gelände eines Mehrfamilienhauses. Dort öffneten sie gewaltsam das Küchenfenster zu einer Wohnung.

Im Inneren wurde Bargeld entwendet, bevor sie sich in unbekannte Richtung entfernten.

Gegen 19:30 Uhr bemerkten Anwohner den Einbruch und informierten den Polizeinotruf 110.

Fall 3:

Im Zeitraum von 11:40 Uhr bis 19:45 Uhr gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf das Gelände eines Reihenhauses. Dort öffneten sie gewaltsam die dortige Terrassentür und durchsuchten ein Stockwerk nach Wertgegenständen.

Anschließend entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung. Ob bei dem Einbruch etwas entwendet wurde, bedarf noch weiterer Ermittlungen.

Gegen 19:45 Uhr bemerkten Anwohner den Einbruch und informierten den Polizeinotruf 110.

Die jeweils sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen brachten bislang keine weiteren Hinweise auf die Täter.

Vor Ort wurden durch die Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Aurikelstraße, Akeleistraße, Edelweißstraße, Hohenbrunner Weg, Nelkenweg und Dammerbauerweg (Taufkirchen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1925. Brandfall – Solln

Am Mittwoch, 19.11.2025, gegen 02:40 Uhr, meldete ein Zeuge einen Brand in der Nachbarschaft.

Umgehend wurden Kräfte von Polizei und Feuerwehr zum Einsatzort geschickt.

Durch die Feuerwehr konnten ein Fahrrad- und Müllunterstand sowie ein angrenzender Carport in Brand festgestellt und gelöscht werden.

Durch das Feuer entstand zudem ein Schaden an den Fassaden von zwei angrenzenden Wohnanwesen.

Der Sachschaden beläuft sich auf Höhe eines fünfstelligen Betrages.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere hinsichtlich der Brandursache, aufgenommen.