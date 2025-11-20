HOCHSTADT AM MAIN, LKR. LICHTENFELS. Eine Seniorin fiel auf betrügerische Pelzkäufer herein. Die Kripo Coburg ermittelte die Tatverdächtigen und sucht nun weitere Opfer der Betrugsmasche.

„An- und Verkauf von Antiquitäten“ lautete Anfang November eine Zeitungsannonce in der Tageszeitung im Bereich Weidhausen bei Coburg. Auf dieses Inserat meldete sich am 3. November eine 80-jährige Seniorin aus Hochstadt. Die Rentnerin wollte ihre Pelzmäntel für einen angemessenen Preis verkaufen. Die angeblichen Ankäufer befanden sich auch in der Nähe und boten einen kurzfristigen Hausbesuch an.

In der Wohnung der Frau redeten die beiden Tatverdächtigen solange auf die ältere Dame ein, bis sie ihre Pelzmäntel weit unter Wert an die Betrüger verkaufte. Damit waren diese aber nicht zufrieden. Für den Transport der Pelzmäntel forderten die Beiden die Herausgabe des Goldschmucks der Seniorin. Die eingeschüchterte Dame händigte daraufhin die Pelzmäntel und Teile ihres Goldschmucks an die beiden Betrüger aus, erhielt aber nur wenige hundert Euro als Gegenleistung. Der tatsächliche Wert der übergebenen Gegenstände liegt allerdings im hohen vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Coburg ermittelte unter Hochdruck zwei deutsche Tatverdächtige im Alter von 24 und 25 Jahren. Bei den darauffolgenden Durchsuchungen von Wohnungs- und Geschäftsräumen stellten die Beamten am 12. November umfangreiche Vermögenswerte, wie Goldschmuck, sicher.

Die Männer müssen sich nun wegen diverser Betrugsdelikte verantworten.

Die Kripo Coburg bittet Personen, die ebenfalls Opfer dieser Betrugsmasche wurden, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden.