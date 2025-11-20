NÜRNBERG. (1093) In der Nacht von Sonntag (16.11.2025) auf Montag (17.11.2025) versuchte ein bislang unbekannter Täter einen 55-Jährigen in Nürnberg zu berauben. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich zu melden.



Der Geschädigte (55, deutsch) gibt an, gegen 02:50 Uhr im Bereich des Opernhauses, hier wohl in einer kleineren Seitenstraße unterwegs gewesen zu sein. Der stark betrunkene 55-Jährige wäre hier zunächst von einem unbekannten Mann angesprochen worden. Der Täter hätte Bargeld gefordert, was der Geschädigte abgelehnt habe.

Nachdem der Angreifer seine Forderung mittels Vorzeigen eines Messers bekräftigt hatte, flüchtete der Geschädigte zu Fuß in Richtung Plärrer und verständigte die Polizei. Hier konnte der 55-Jährige auf Grund seiner Alkoholisierung keinerlei zielführende Angaben zur Tat bzw. dem Täter machen. Er selbst blieb unverletzt.

Ermittlungen zu Folge befand sich der Täter in Begleitung zweier weiterer Personen, deren Rolle bislang nicht gänzlich geklärt ist. Weiterhin gibt der Geschädigte an, auf seinem Fluchtweg in Richtung des Plärrers an unbeteiligten Passanten vorbei gerannt zu sein. Diesen hätte er zugerufen, dass sie aufpassen sollen, da jemand ein Messer dabei hätte. Dies hätte er auch in englischer Sprache gerufen.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten schweren Raubes und bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, bzw. die genannten Passanten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Janine Mendel / bl