BAIERBACH, LKR. LANDSHUT. Unbekannte haben im Zeitraum zwischen 27.10.2025 und 17.11.2025 im Gemeindegebiet Baierbach mehrere Schmähbriefe/Flyer zum Nachteil einer örtlichen Mandatsträgerin öffentlich angebracht.

Die Mandatsträgerin, die sich durch den Inhalt der ausgebrachten Schriftstücke diskreditiert fühlt, brachte den Vorfall am Dienstag, 18.11.2025, bei der Polizeiinspektion Vilsbiburg zur Anzeige. Das Kommissariat Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Landshut ermittelt nun wegen des Verdachts der üblen Nachrede und Verleumdung zum Nachteil von Personen des politischen Lebens.

In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, um sachdienliche Hinweise zum Verbreiter der Flyer.

Engagement schützen – Meldeverfahren für Amts- und Mandatsträger

Als Amts- und Mandatsträger erfüllen Sie eine Schlüsselfunktion in unserer Gesellschaft. Wenn Sie im Zusammenhang mit Ihrem Mandat von Hass und Hetze im Netz betroffen sind, liegt darin auch ein Angriff auf die Demokratie. Die Bayerische Polizei und die bayerische Justiz schreiten dagegen konsequent ein. Helfen Sie uns, gemeinsam gegen Hass und Hetze vorzugehen.

Veröffentlichung: 20.11.2025, 14.30 Uhr