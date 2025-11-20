SELB, LKR. WUNSIEDEL. Drei maskierte Männer brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Firmengebäude im Industriegebiet Selb-Ost ein. Die Kriminalpolizei Hof bittet um Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelangten die drei Täter gegen 1 Uhr nachts über ein Fenster in den Betrieb im Bereich des Christian-Höfer-Rings / Sommermühlweg. Im Anwesen durchwühlten sie sämtliche Büro- und Geschäftsräume, bis sie schließlich auf einen Tresor stießen. Mit erheblicher Gewalt schafften sie es, diesen zu öffnen. Sie nahmen Schmuck- und Wertgegenstände an sich und flüchteten unerkannt.

Ermittler der Kriminalpolizei Hof sicherten vor Ort Spuren. Die Beamten bitten um Hinweise von Zeugen, die zwischen 0.55 Uhr und 2.50 Uhr in Selb-Ost und insbesondere im Sommermühlweg / Christian-Höfer-Ring / Längenauer Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 zu melden.

Zu den Einbrechern ist bislang bekannt, dass zwei der Männer schwarz gekleidet waren und einen dunklen Rucksack bei sich hatten. Der dritte trug eine dunkle Hose und eine olivgrüne Daunenjacke.