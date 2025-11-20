POSTMÜNSTER, LKR. ROTTAL-INN. Am Donnerstagmorgen (20.11.2025) wurde eine tote Person in einem Weiher gefunden. Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen übernommen.

Bei der Polizei wurde am Donnerstag (20.11.2025) gegen 07.30 Uhr ein vermisster Mann aus Postmünster gemeldet. Kurz darauf ging die Meldung über einen offenstehenden Pkw in der Nähe eines Waldstückes ein. Im Zuge der Suchmaßnahmen konnte der 83-jährige leblos in einem Weiher in der Nähe des abgestellten Pkw gefunden werden. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Es liegen derzeit keine Hinweise auf eine Fremd- oder Gewalteinwirkung vor.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 20.11.2025, 12.50 Uhr