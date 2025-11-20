OSTERHOFEN, LKR. DEGGENDORF. Die Kriminalpolizei Deggendorf führt Ermittlungen gegen einen 22-jährigen Deutschen aus dem Landkreis Deggendorf wegen eines Verstoßes gegen das BtMG. Ein durch die Staatsanwaltschaft Deggendorf beantragter Durchsuchungsbeschluss wurde am 18.11.2025 vollzogen.

Bei der richterlich angeordneten Durchsuchung konnten rund 10 Gramm Kokain, eine Kleinmenge Methamphetamin, Rauschgiftutensilien sowie ein verbotener Schlagring und zwei verbotene Messer aufgefunden und sichergestellt werden.

Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Umgang mit Betäubungsmitteln und wegen eines Verstoßes gemäß dem Waffengesetz.

Veröffentlicht: 20.11.2025, 12.28 Uhr