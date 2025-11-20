FEUCHT. (1092) Unbekannte sind von Dienstag (18.11.2025) auf Mittwoch (19.11.2025) in das Firmengelände des Bauhofes Feucht eingedrungen und haben dort mehrere hundert Kilo Kupferkabel entwendet. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.



Die Täter verschafften sich zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen gewaltsam Zugang zum Gelände des Bauhofes in der Nürnberger Straße. Dort stahlen sie mehrere große Kabelrollen, die dort gelagert waren. Neben dem Sachschaden dürfte der Wert der Kupferkabel bei etwa 20.000 Euro liegen. Aufgrund der Größe und Schwere des Diebesgutes dürfte es sich um mehrere Täter mit einem Transportfahrzeug gehandelt haben.

Die Kriminalpolizei Schwabach übernahm die Spurensicherung und wird die weiteren Ermittlungen nach den unbekannten Tätern durchführen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen im Umfeld des Betriebsgeländes machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.



Erstellt durch: Kai Schmidt / bl