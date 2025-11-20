ANSBACH. (1091) Am Mittwochmittag (19.11.2025) brannte im Landkreis Ansbach ein größerer Holzstapel. Die Kriminalpolizei Ansbach ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise.



Am 19.11.2025, gegen 13:00 Uhr, brannte in Untereichenbach ein größerer Holzstapel. Das Holzlager befand sich am Rand eines Grundstücks. Am Löscheinsatz waren mehrere freiwillige Feuerwehren aus dem Umland beteiligt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 28.000 Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Ansbach hat die weitere Sachbearbeitung übernommen. Im Zuge der ersten Ermittlungen ergaben sich Anhaltspunkte, die auf eine vorsätzliche Brandstiftung schließen lassen. Die Beamten bitten Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Brandortes aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst zu melden.



