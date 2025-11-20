A9 / BAYREUTH. Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth entdeckten bei einer Kontrolle eines Autos am Mittwochmorgen Waffen und Drogen. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 7.45 Uhr kontrollierten die Polizisten den Mercedes mit Starnberger Zulassung. Dabei stellte sich heraus, dass der 45-jährige serbische Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt und zudem unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Da der Mann bereits in der Vergangenheit des Öfteren ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war, ließen die Polizisten das Fahrzeug abschleppen und stellten es nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bayreuth sicher.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Mercedes entdeckten die Beamten zwei manipulierte Schreckschusswaffen und wenige Gramm Kokain. Daraufhin nahmen die Beamten den 45-jährigen Serben und den 28-jährigen deutschen Beifahrer vorläufig fest.

Die beiden müssen sich nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Besitzes von Waffen und Drogen strafrechtlich verantworten.