STEINBACH AM WALD, LKR. KRONACH. Ein Unbekannter steigt am Dienstagabend in ein Wohnhaus ein. Die Kripo Coburg sucht Zeugen.

Nachdem am Dienstagabend ein bislang unbekannter Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Steinbach am Wald eingestiegen ist, ermittelt nun die Kripo. Eine private Videoüberwachung zeigt den Unbekannten gegen 17.30 Uhr. Er nutze eine Trittleiter um durch ein höher gelegenes Fenster im Erdgeschoss in das Gebäude zu gelangen. Im Inneren durchsuchte er mehrere Räume und entwendete Goldschmuck im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Bekleidung des Einbrechers kann wie folgt beschrieben werden:

dunkle Männerumhängetasche

helles Oberteil mit Kapuze

Turnschuhe

dunkle Hose

Die Kripo Coburg bittet Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Saarbrunnenstraße beobachtet haben, sich unter 09561/645-0 zu melden.