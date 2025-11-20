NIEDERBAYERN. Aufgrund des heute Morgen (20.10.2025) einsetzenden Wintereinbruchs in Niederbayern kam es zu einem hohen Einsatzaufkommen für die Dienststellen im Zuständigkeitsbereich.

Zwischen 06.00 und 08.00 Uhr nahmen die Kolleginnen und Kollegen der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern circa 120 Notrufe entgegen, die letztlich von den Dienststellen im Zuständigkeitsbereich innerhalb kürzester Zeit abgearbeitet werden mussten. Wohl auch aufgrund des beginnenden Berufsverkehr ereigneten sich knapp 100 Verkehrsunfälle. Glücklicherweise entstanden beim Großteil der Unfälle lediglich Sachschäden. Nur vereinzelt wurden Personen leicht verletzt.

Besonders stark betroffen war der Passauer Raum. Aktuell hat sich die Wetterlage aber beruhigt, die betroffenen Dienststellen arbeiten derzeit die noch anstehenden Einsätze ab. Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer langsam und vorrausschauend zu fahren. Halten Sie Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen und schalten Sie ihr Licht ein. Bei derartigen Verhältnissen sind Winterreifen unumgänglich.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 20.11.2025, 10.00 Uhr