LANDSHUT. Die seit Freitag, 14.11.2025, vermisste 17-Jährige Landshut kehrte am Mittwochabend (19.11.2025) wohlbehalten zurück.

Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen!

Veröffentlicht: 20.11.2025, 07.00 Uhr