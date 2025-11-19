TRAUNSTEIN. Ein zunächst Unbekannter soll am Mittwoch, den 12. November 2025, ein Mädchen in Traunstein angesprochen und es zu Berührungen mit sexuellem Hintergrund aufgefordert haben. Im Vorfeld sollen mehrere Kinder im Stadtgebiet von einem Unbekannten angesprochen worden sein. Staatsanwaltschaft und Polizei nahmen den Fall sehr ernst und leiteten daraufhin umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen ein. Mit großer Sorgfalt wurden alle verfügbaren Spuren und Hinweise untersucht um den Sachverhalt vollständig aufzuklären und den Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Ein dringend Tatverdächtiger sitzt nun in Haft.

Wie berichtet, sei am 12. November 2025 ein 8-jähriges Mädchen im Bereich der Kreuzstraße in Traunstein von einem unbekannten Mann angesprochen worden. Ein zivil gekleideter Mann habe sich als Polizist ausgegeben und im Zuge dessen das Kind zu sexuellen Berührungen aufgefordert.

Kurz zuvor an diesem Tag soll ein unbekannter Mann auch einen weiteren Jungen, Wochen zuvor auch immer wieder andere Kinder sexuell motiviert angesprochen haben. Diese Vorfälle wurden von der Polizeiinspektion Traunstein sehr ernst genommen, weshalb umgehend umfangreiche polizeiliche Maßnahmen getroffen wurden. Zudem wurde enger Kontakt mit den entsprechenden Schulen und den Eltern gehalten. Die Beschreibung des unbekannten Mannes war bei den nunmehr acht Mitteilungen immer sehr ähnlich. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand soll es sich in allen Fällen um denselben Täter gehandelt haben.

Wie mittlerweile bekannt wurde, sollen am 22. Oktober zwei Kinder im Alter von 7 und 9 Jahren im Stadtgebiet Traunstein angesprochen worden sein. Die Sachbearbeitung zu diesem Fall wurde unmittelbar nach Bekanntwerden ebenfalls von der Kriminalpolizei Traunstein übernommen.

Kriminalpolizei, Polizeiinspektion und Staatsanwaltschaft ermittelten in den vergangenen Wochen auf Hochtouren bezüglich einer Ergreifung eines Tatverdächtigen – hierbei kamen auch mehrere polizeiliche Unterstützungskräfte zum Einsatz. Im Zuge dessen erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 38-jähriger Deutschen, welcher am Dienstag, den 18. November 2025, festgenommen wurde. Er wird verdächtigt, das 8-jährige Mädchen am 12. November sexuell missbraucht zu haben. Zu den weiteren Fällen des sexuell motivierten Ansprechens laufen die Ermittlungen derzeit noch.

Die Staatsanwaltschaft Traunstein erwirkte am 18.11.2025 beim zuständigen Amtsgericht einen Haftbefehl gegen den dringend tatverdächtigen 38-Jährigen, der sodann unverzüglich festgenommen wurde. Am heutigen Mittwoch (19. November 2025) wurde der Beschuldigte der zuständigen Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Traunstein vorgeführt. Diese hielt den Haftbefehl aufrecht. Anschließend wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Wer etwas gesehen hat oder selbst betroffen ist - zum Beispiel Kinder oder deren Eltern - wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0861 / 9873-0 bei der Kriminalpolizei Traunstein oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Ermittlungen gegen den 38-Jährigen dauern weiter an.