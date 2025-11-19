PP SCHWABEN SÜD/WEST / MEMMINGEN. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West lädt Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zur Verabschiedung des Polizeivizepräsidenten Dr. Dominikus Stadler und zur Amtseinführung seines Nachfolgers, Michael Haber, ein.

Die Veranstaltung findet am

Mittwoch, den 26. November 2025 um 13:00 Uhr

Stadthalle Memmingen

Platz der Deutschen Einheit 1 in 87700 Memmingen

statt.

Zum Festakt lädt die Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner ein, sprechen wird unter anderem der Staatssekretär des Bayerischen Ministeriums des Innern, für Sport und Integration, Sandro Kirchner.

Für die Teilnehmerplanung bitten wir Medienvertreterinnen und -vertreter um vorherige Anmeldung bis Freitag, den 21.11.2025, 12:00 Uhr, beim Präsidialbüro des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West unter pp-sws.pb@polizei.bayern.de. Parkplätze sind in ausreichender Anzahl in der Parkgarage der Stadthalle vorhanden. (PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).