HOF. Am Dienstag brachen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 22.45 Uhr verschafften sich die Täter Zutritt in eine Wohnung im Hofer Osten, an der Straßenecke Enoch-Widman-Straße/Walburgerweg. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchsuchten sie die alle Räume, bis sie auf eine Geldkassette mit über 10.000 Euro Bargeld stießen. Mit ihrer Beute flüchteten die Einbrecher im Anschluss unerkannt.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Enoch-Widman-Straße bemerkt haben, sich unter der Tel.-Nr. 09281/7040 zu melden.