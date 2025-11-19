MÜNCHSMÜNSTER, LK. PFAFFENHOFEN AN DER ILM, 19.11.2025 - Am gestrigen Dienstag (18.11.2025) geriet in Münchsmünster ein Carport und Teile des angrenzenden Einfamilienhauses in Brand. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Gegen 11.10 Uhr wurde der Einsatzleitstelle Feuer auf dem Anwesen am Gartenweg gemeldet.

Bisherigen Ermittlungen zufolge breitete sich der Brand von den Mülltonnen ausgehend auf einen Holzunterstand, den Carport und schließlich die Holzverkleidung es Wohnhausgiebels aus. Zudem wurden auch ein abgestellter Wohnwagen und ein Pkw durch die Flammen geschädigt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren 5-stelligen Betrag.

Verletzt wurde niemand.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ingolstadt ergaben keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung.