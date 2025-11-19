LICHTENFELS / MICHELAU I.OFR. Nach rund einem Jahr intensiver Ermittlungsarbeit klärte die Polizeiinspektion Lichtenfels eine umfangreiche Serie von Sachbeschädigungen durch Graffitis an den Tatorten Lichtenfels und Michelau i. Ofr. auf. Die Polizei ermittelte drei deutsche Jugendliche als Tatverdächtige.

Im Zeitraum zwischen März 2023 und Mai 2025 besprühten die inzwischen 16-jährigen und 17-jährigen Jugendlichen zahlreiche Objekte in Lichtenfels und Michelau i. Ofr. mit Spraydosen in meist schwarzer Farbe. Sie beschmierten vor allem Hauswände, Türen, Fensterscheiben, Zigarettenautomaten, Brücken sowie Strom- und Verteilerkästen. Häufig hinterließen sie ihre eigenen Tags, politische Statements oder auch verfassungswidrige Kennzeichen. Insgesamt ermittelte die Polizei rund 29 Geschädigte, darunter einige, die sie erst durch die Auswertung der sichergestellten Mobiltelefone feststellten. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf knapp 40.000 Euro.

Anfang des Jahres ertappte die Polizei zwei der drei Tatverdächtigen auf frischer Tat und nahm diese fest. Den dritten Tatverdächtigen, der bis Mai 2025 weiterhin Graffitis anbrachte, ermittelten die Beamten im weiteren Verlauf der Sachbearbeitung. Bei der Wohnungsdurchsuchung eines Beschuldigten stellten die Polizisten außerdem einen Teleskopschlagstock, einen Dolch sowie drei Schlagringe sicher. Zudem fanden sie Hinweise auf die Herstellung selbstgebauter pyrotechnischer Gegenstände bei demselben Beschuldigten.

Die drei Jugendlichen aus dem Landkreis Lichtenfels müssen sich nun für ihre Taten verantworten.