SEESHAUPT, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. Am Dienstag, 18. November 2025, kam es im Gemeindebereich von Seeshaupt zu einem folgenschweren Arbeitsunfall bei Baumfällarbeiten. Ein 23-jähriger Arbeiter wurde von einem fallenden Baum getroffen und dabei so schwer verletzt, dass er noch vor Ort verstarb. Die Kriminalpolizei Weilheim führt in dem Fall die Ermittlungen.

Am Dienstag (18. Oktober 2025) fanden im Gemeindebereich von Seeshaupt in einem Waldgebiet Baumfällarbeiten eines Forstbetriebes statt. Ein 23 Jahre alter deutscher Arbeiter aus einer Gemeinde im Landkreis München war dabei gegen 12.00 Uhr damit betraut, die Fallrichtung eines Baumes mittels eines daran befestigten Stahlseils zu kontrollieren. Der junge Mann befand sich noch im Gefahrenbereich, als ein fallender Baum ihn erfasste und erschlug. Der alarmierte Notarzt konnte nur mehr den Tod des 23-Jährigen feststellen. Der Tote hatte vorschriftsmäßig die entsprechende Schutzkleidung, wie z. B. einen Schutzhelm, getragen.

Die Arbeitskollegen des 23-Jährigen mussten vor Ort von einem Kriseninterventionsteam betreut werden. Daneben waren Helfer der Freiwilligen Feuerwehren aus Seeshaupt und Bernried, die Bundespolizei, ein Polizeihubschrauber und der Notfallmanager der Deutschen Bahn im Einsatz. Die unmittelbar am Unfallort verlaufende Bahnstrecke Seeshaupt – Penzberg musste zeitweise gesperrt werden.

Die ersten polizeilichen Maßnahmen am Unfallort wurden von der Polizeiinspektion Penzberg eingeleitet, ehe Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) die Ermittlungen für die Kripo Weilheim übernahmen. Die zuständige Berufsgenossenschaft wurde informiert, ebenso wird ein Sachverständiger bei den Untersuchungen hinzugezogen. Es gilt im Hinblick auf mögliche Verantwortlichkeiten für den Unfall zu klären, ob bei den Baumfällarbeiten von den Beschäftigten vor Ort alle Unfallverhütungsvorschriften eingehalten wurden.