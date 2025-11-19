WINZER, LKR. DEGGENDORF. Gestern Abend (18.11.2025) meldete ein Angler eine in der Donau treibende Person. Im Rahmen einer groß angelegten Suchaktion konnte schließlich auf Höhe Winzer eine männliche Person geborgen werden. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die bisherigen Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes der Kripo Straubing ergaben keine Hinweise auf Fremd- oder Gewalteinwirkung.

Bei dem Mann handelt es sich um einen seit Sonntag, 16.11.2025, als vermisst gemeldeten 32-jährigen Deutsch-Afghanen aus dem Stadtgebiet Straubing. Die Kripo Straubing und die Staatsanwaltschaft Deggendorf haben die weiteren Ermittlungen zu dem Todesfall übernommen.

Veröffentlicht: 19.11.2025, 09.10 Uhr