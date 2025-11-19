LANDSHUT. Ein seit Freitag, 14.11.2025, abgängiges 15-jähriges Mädchen aus Landshut konnte nach Zeugenhinweisen am Dienstag, 18.11.2025, im Stadtgebiet von Passau durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Passau wohlbehalten angetroffen und in Obhut genommen werden.

Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen!

Veröffentlicht: 19.11.2025, 07.40 Uhr