2157 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Lechhausen – Am Montag (17.11.2025) kam es zu einer Unfallflucht an der Kreuzung Derchinger Straße Ecke Aindlinger Straße.
Gegen 06.45 Uhr fuhr ein VW-Fahrer die Aindlinger Straße stadteinwärts und wollte hierbei einen Fahrradfahrer abbiegen lassen, der in gleicher Richtung unterwegs war. Ein bislang unbekannter Kleintransporter-Fahrer, der hinter dem Auto fuhr, übersah dies offenbar und es kam zum Zusammenstoß. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Kleintransporter-Fahrer in Richtung Aindlinger Straße.
Die bislang unbekannte Person, war nach derzeitigen Erkenntnissen, mit einem Kleintransporter in weiß/creme unterwegs. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.
Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
2158 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss
Lechhausen – Am Montag (17.11.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in der Neuburger Straße.
Gegen 19.00 Uhr versuchte ein 61-jähriger Mann mit seinem Mazda aus einer Parklücke rückwärts auszuparken. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem BMW, der dort geparkt war.
Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Mazda-Fahrer fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,4 Promille. Die Polizei veranlasste daraufhin eine Blutentnahme, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen.
Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 61-Jährigen.
Der 61-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.
2159 – Polizei ermittelt nach Diebstahl eines Fahrrads
Kriegshaber – Am Samstag (15.11.2025) kam es zum Diebstahl eines Mountainbikes in der Bärenstraße.
Im Zeitraum von 19.30 Uhr und 23.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Mountainbike der Marke Ghost Typ Nirvana Universal. Es entstand ein Beuteschaden im vierstelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls eines Fahrrades. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610.
2160 – Polizei kontrolliert den Verkehr in der Augsburger Innenstadt
Innenstadt – Zwischen dem 14.11.2025 und 16.11.2025 führte die Verkehrspolizei Augsburg mehrere Kontrollstellen im Innenstadtbereich durch.
Hierbei stoppten die Einsatzkräfte insgesamt acht Personen, die unter Drogeneinfluss unterwegs waren. Hier verliefen die Drogenschnelltests positiv, sodass die Einsatzkräfte Blutentnahmen veranlassten und die Weiterfahrt unterbanden.
Darüber hinaus stoppten die Beamten auch zwei Autofahrer, die unter Alkoholeinfluss unterwegs waren. Der Atemalkoholtest ergab hier jeweils einen Wert zwischen 0,6 und einem Promille. Auch hier veranlassten die Beamten eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt.
Die Polizei ermittelt hier nun wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz.
2161 – Fahrlässige Körperverletzung bei Verkehrsunfall
Autobahn A8 / AS Adelsried / FR München – Am Montag (17.11.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der Autobahn A8.
Gegen 11.45 Uhr war eine 37-jährige Autofahrerin in Richtung München unterwegs. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen der 37-Jährigen Autofahrerin und einem 42-Jährigen Lkw-Fahrer. Der Lkw-Fahrer geriet dadurch, nach derzeitigen Erkenntnissen, ins Schleudern und kollidierte mit der Betongleitwand. Hierbei kippte er auf die Seite und kam zwischen dem linken und mittleren Fahrstreifen zum Liegen. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Gesamtschaden im fünfstelligen Bereich. Wie es zu dem Unfall kam, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.
Beide Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt.
Die 37-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit und der 42-Jährige die kosovarische Staatsangehörigkeit.
Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Gersthofen unter 0821/323-1910 zu melden.
2162 – Polizei kontrolliert den Verkehr in den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen
Donauwörth – Am Freitag (14.11.2025), von 14.00 Uhr – 17.00 Uhr, führten Kräfte der Verkehrspolizei Donauwörth und der Polizeiinspektion Donauwörth eine Kontrollstelle in der Sallingerstraße in Donauwörth durch.
Bei der Kontrolle eines 35-jährigen Autofahrers aus dem Landkreis Donau-Ries stellten die Beamten fest, dass dieser nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 35-Jährigen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.
Der 35-Jährige besitzt die kosovarische Staatsangehörigkeit.
Außerdem stellten die Beamten mehrere Verstöße gegen die Ladungssicherheit bei Verkehrsteilnehmern fest. Hierbei wurden unter anderem sperrige Gegenstände ungesichert im Pkw transportiert. In drei Fällen unterbanden die Einsatzkräfte die Weiterfahrt.
2163 – Polizei ermittelt nach rechtsradikalen Parolen
In der Pressemitteilung Nr. 324 vom 12.10.2025 der Polizeiinspektion Aichach berichteten wir Folgendes:
Aichach – In der Nacht von Samstag (11.10.2025) auf Sonntag (12.10.2025) gingen bei der Polizei in Aichach Meldungen über eine Personengruppe ein, welche aus dem Fahrzeug rechtsradikale und volksverhetzende Parolen riefen.
Die Insassen dreier Pkw fuhren durch das Stadtgebiet Aichach und riefen durch die geöffneten Fenster mittels Megaphons nationalsozialistische Parolen. Eine sofortig durchgeführte Fahndung nach den Fahrzeugen verlief ohne Erfolg. Eine Anzeige wurde erstellt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aichach (Tel.: 08251/8989-11) zu melden.
Ab hier neu:
Aufgrund eines Zeugenaufrufs meldete sich ein Zeuge bei der PI Aichach, welcher sich zum Zeitpunkt des Vorfalls im Stadtgebiet Aichach aufhielt und den Vorfall beobachten konnte.
Im Rahmen der Ermittlungen identifizierte die Polizei so insgesamt drei Tatverdächtige.
Bei den drei Tatverdächtigen handelt es sich um einen 19-Jährigen, einen 18-Jährigen und einen 17-Jährigen. Alle Personen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.
