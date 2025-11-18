1908. Verkehrsunfall, eine Person verletzt – Oberhaching

Am Montag, 17.11.2025, gegen 19:00 Uhr, befand sich ein 42-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München, mit einem Pkw, Mercedes, in der Straße „Im Loh“ und beabsichtigte nach links in die Kreisstraße M11 einzubiegen. An dieser Stelle ist die Vorfahrtsregelung durch ein Verkehrszeichen geregelt.

Gleichzeitig befuhr eine 32-jährige deutsche Staatsangehörige mit Wohnsitz in München, mit einem Pkw, VW, die Kreisstraße M11 in Richtung Grünwald.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Im Anschluss rollte der Pkw der 32-Jährigen rückwärts auf den Pkw, Cupra, eines 30-Jährigen, welcher sich hinter ihr befand. Die 32-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Pkw entstand ein hoher Sachschaden. Der Pkw des 30-Jährigen wurde leicht beschädigt.

Die 32-Jährige wurde durch einen Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus verbracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die M11 teilweise gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen.

1909. Wohnungsraub – Haidhausen

Am Montag, 17.11.2025, gegen 16:45 Uhr, klingelte es zunächst an der Wohnungstüre eines Mehrfamilienhauses einer 67-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München. Als sie die Tür öffnete, wurde sie zugleich durch eine unbekannte Person in die Wohnung gedrängt und überwältigt. Am Boden liegend wurde sie von einem weiteren Täter gefesselt.

Während der erste Täter die 67-Jährige weiterhin am Boden fixierte, durchsuchte der zweite die Wohnung nach Stehlgut.

Beide Täter verließen unter Mitnahme von Wertgegenständen die Wohnung. Die 67-Jährige, welche gefesselt zurückgelassen wurde, konnte sich wenig später befreien und den Polizei-Notruf verständigen. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte bislang keine Hinweise auf die Identität der Täter.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist nicht auszuschließen, dass eine weitere männliche Person am Raubüberfall beteiligt war.

Vor Ort wurden umfangreichen Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 21 hat die Sachbearbeitung übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Preysingstraße, Metzgerstraße und Wolfgangstraße (Haidhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Personenbeschreibung:

Person 1:

Männlich, 175-180 cm groß, schlanke Statur, osteuropäisches Erscheinungsbild, sprach deutsch mit osteuropäischem Akzent

Bekleidet mit schwarzer Wollmütze, dunkles kariertes Hemd, schwarze Hose, dunkle Schuhe, trug schwarze Handschuhe

Person 2:

Männlich, 175-180 cm groß, normale Statur, Vollbart oder zumindest Backen- und Kinnbart

Osteuropäisches Erscheinungsbild

Sprach gebrochen Deutsch mit osteuropäischen Akzent

Bekleidet mit beiger Wollmütze, dunkle kariertes Hemd, dunkle Schuhe,

Person 3:

Männlich, ca. 25-Jahre alt, kräftige Statur, südeuropäisches, eventuell orientalisches Erscheinungsbild, Vollbart

Bekleidet mit schwarzer Schirmmütze, helle Jacke, welche er über dem Arm trug, dunkle Hose, weiße Sneaker

1910. Einbruch in eine Wohnung – Feldkirchen

Am Montag, 17.11.2025, zwischen 12:00 Uhr und 17:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Im Anschluss durchsuchten der oder die Täter die Räumlichkeiten nach Stehlgut.

Anschließend flüchteten der oder die Täter unter Mitnahme aufgefundener Wertgegenstände. Es wurden Schmuck und Bargeld im Wert eines fünfstelligen Betrags entwendet.

Vor Ort wurden durch die Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 führt die weiteren Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Max-Reger-Straße, Beethovenstraße, Schubertstraße und Brucknerstraße (Feldkirchen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

1911. Einbruch in eine Doppelhaushälfte – Hohenbrunn

In der Zeit vom Freitag, 14.11.2025, 12:00 Uhr, und Montag, 17.11.2025, 10:45 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter während der Abwesenheit der Bewohner über eine Tür gewaltsam Zutritt zu einer Doppelhaushälfte. Im Anschluss durchsuchten der oder die Täter die Räumlichkeiten sowie ein im Garten befindliches Gartenhäuschen nach Stehlgut.

Anschließend flüchteten der oder die Täter unter Mitnahme aufgefundener Wertgegenstände. Es wurden Schmuck, Goldmünzen, und Bargeld im Wert eines fünfstelligen Betrags entwendet.

Vor Ort wurden durch die Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 führt die weiteren Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Höhenirchener Straße, Weidenstraße und Weißdornbogen (Hohenbrunn) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

1912. Festnahme eines Tatverdächtigen nach organisiertem Callcenterbetrug; sog. Schockanruf – Pasing

Am Montag, 17.11.2025, gegen 17:20 Uhr, wurde eine über 80-jährige deutsche Staatsangehörige mit Wohnsitz in München von einer bislang unbekannten Täterin angerufen. Diese gab sich als Ärztin aus und behauptete, dass die Tochter der über 80-Jährigen schwer erkrankt sei und deshalb dringend eine Behandlung benötige. Zu diesem Zweck sollte die über 80-Jährige einen Geldbetrag von mehreren zehntausend Euro zahlen.

Die über 80-Jährige gab an, Bargeld und Schmuck zu Hause zu haben, woraufhin eine Übergabe an der Wohnanschrift vereinbart wurde.

Zwischenzeitlich kontaktierte sie ihre Tochter, wodurch der Betrugsversuch auffiel. Die Tochter verständigte daraufhin umgehend den Notruf 110 der Polizei.

Im weiteren Verlauf konnte eine verdächtige Person als Abholer durch die eingesetzten Polizeibeamten festgestellt und festgenommen werden. Hierbei handelt es sich um einen 30-jährigen polnischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Der 30-Jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt, wo er im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt wird.

Das Kommissariat 61 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.