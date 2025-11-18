AMBERG-SULZBACH. Im Zeitraum von Samstag, 15. November, 20.15 Uhr, bis Montag, 17. November, 05.55 Uhr, kam es in einem Supermarkt im Landkreis Amberg-Sulzbach zu einem Einbruch. Der Tatzeitraum umfasst insbesondere den 16. November 2025, gegen 21:30 Uhr. Die Kriminalpolizei Amberg hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Laut aktuellen Ermittlungen, drangen bislang unbekannte Täter, am 16. November, gegen 21.30 Uhr, gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Supermarktes im Landkreis Amberg-Sulzbach ein. Der Tatverdächtige verschaffte sich über das Dach Zugang zu den Geschäftsräumen und öffnete mit Gewaltaufwand einen Büroraum sowie ein darin befindliches Geldbehältnis. In der Folge entwendete der Täter eine mittlere fünfstellige Bargeldsumme. Der Sachschaden an der beschädigten Gebäudeinfrastruktur sowie an dem Geldbehältnis wird auf eine niedrige fünfstellige Summe geschätzt. Die Kriminalpolizei Amberg hat umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt und führt die weiteren Ermittlungen.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Aufklärung der Tat führen können. Insbesondere werden Zeugen gesucht, die im Bereich der Frohnbergstraße in Hahnbach, im fraglichen Zeitraum, verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer der Kriminalpolizei Amberg, 09621/890-0, entgegengenommen.