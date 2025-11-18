BAB A3, PASSAU. Bei einer Schwerpunktkontrolle am Sonntag (16.11.2025) konnten Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion eine größere Menge Heroin sicherstellen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Am Sonntagnachmittag (16.11.2025) gegen 14.40 Uhr kontrollierten Fahnder einen Porsche bei der Einreise auf der BAB A3. Bei der Kontrolle der beiden Insassen, eine deutsche 29-Jährige und ein türkischer 41-Jähriger, fanden die Beamten Bargeld im vierstelligen Bereich. Außerdem fanden sie im Fahrzeug eine Schachtel, in der rund drei Kilogramm Heroin verpackt waren. Außerdem stellte sich heraus, dass die Fahrerin des Pkw keine Fahrerlaubnis besitzt und zudem selbst unter dem Einfluss von Drogen stand. Beide Personen wurden wegen des Verdachts der illegalen Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau die weiteren Ermittlungen übernommen.

Am gestrigen Montag (17.11.2025) wurden beide Tatverdächtige beim Amtsgericht vorgeführt und die von der Staatsanwaltschaft Passau beantragten Haftbefehle erlassen. Beide wurden in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

