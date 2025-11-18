NÜRNBERG. (1088) Am Montagabend (17.11.2025) beraubten vermutlich zwei unbekannte Täter einen Mann im Nürnberger Stadtteil Langwasser. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Der 43-jährige lettische Mann stieg gegen 21:20 Uhr an der U-Bahnhaltestelle Langwasser-Nord aus und ging zu Fuß in die Watzmannstraße, als ein unbekannter Mann ihn ansprach. Mutmaßlich von hinten soll den 43-Jährigen eine weitere Person niedergeschlagen haben. Später bemerkte er das Fehlen seiner Geldbörse. Der 43-Jährige erlitt Schürfwunden im Gesicht und an den Händen.

Der Geschädigte kann einen der Täter wie folgt beschreiben:

Er ist etwa 170 cm groß, hat eine normale Figur und trug einen dunklen Kapuzenpulli. Seine Haare sollen seitlich kurz und oben lockig gewesen sein.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 zu melden.



Erstellt durch: Michael Sebald / bl