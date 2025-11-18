FORCHHEIM. Am Montag bargen Einsatzkräfte eine tote Person aus der Regnitz. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zu den Todesumständen übernommen.

Gegen 10.45 Uhr entdeckte ein Mann am Wehr Buckenhofen eine Person im Wasser treiben und verständigte den Notruf. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Wasserwacht und der Wasserschutzpolizei eilten daraufhin zur Einsatzstelle. Mithilfe eines Schlauchbootes gelang es der Wasserwacht die Person zu bergen. Bei der Leiche handelt es sich um eine 54-jährige Frau aus Forchheim.

Die näheren Todesumstände sind nun Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Bamberg. Nach derzeitigem Stand muss von einem Unglücksfall ausgegangen werden.

Zeugen, die die Frau am Ufer gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.