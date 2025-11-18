FEUCHTWANGEN. (1086) Im Zeitraum von Freitagabend (14.11.2025) bis Montagfrüh (17.11.2025) brachen Unbekannte in ein Bürogebäude in Feuchtwangen ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.



Zwischen 17:00 Uhr (Freitag) und 07:00 Uhr (Montag) drangen die Einbrecher gewaltsam in das Hauptbüro der Einrichtung im Esbacher Weg ein. Hier brachen sie einen Tresor auf und entwendeten Bargeld. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag.

Die Spurensicherung und die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Ansbach übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



