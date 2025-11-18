FÜRTH. (1085) In den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstags (18.11.2025) fuhr ein 37-Jähriger in Fürth mit einem Radlader durch das Schaufenster eines Juweliers und anschließend frontal in einen Imbiss. Polizeibeamte nahmen ihn noch im Geschäft fest.



Gegen 04:15 Uhr wurden Anwohner durch einen lauten Knall auf das Geschehen aufmerksam und verständigten die Polizei. Ersten Ermittlungen zu Folge fuhr ein Mann mit einem Radlader durch das Schaufenster in einen Juwelier in der Schwabacher Straße. Anschließend beobachteten die Mitteiler, wie sich der Mann im Geschäft aufhielt.

Kurze Zeit später setzte der 37-Jährige seine Fahrt mit dem Radlader in Richtung Nürnberger Straße fort. Dort schob er einen geparkten Pkw weg, sodass dieser zur Seite kippte. Anschließend fuhr er mit dem Radlader frontal in das Schaufenster eines Imbiss in der Nürnberger Straße und rammte einen im Eingangsbereich befindlichen Geldautomaten. Der Mann stieg anschließend aus und versuchte erfolglos, Geld aus dem beschädigten Geldautomaten zu entnehmen.

Eine Streife der Polizeiinspektion Fürth nahm den polnischen Tatverdächtigen noch im Inneren des Geschäfts widerstandslos fest.

Der Entwendungs- sowie der Sachschaden können derzeit noch nicht beziffert werden.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der Radlader zuvor entwendet worden war.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte vor Ort eine Spurensicherung durch.

Da sich Hinweise ergaben, dass der Tatverdächtige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte, führte ein Arzt auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth eine Blutentnahme durch. Zudem wurde Haftantrag wegen Einbruchsdiebstahls gestellt.

Der 37-Jährige wird im Laufe des heutigen Tages (18.11.2025) durch das zuständige Fachkommissariat für Eigentumsdelikte einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher / bl