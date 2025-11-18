PERASDORF, LKR. STRAUBING-BOGEN. Im Zeitraum zwischen Samstag, 15.11.2025, 18:00 Uhr, und Sonntag, 16.11.2025, 17:15 Uhr, verunfallte ein 43-Jähriger aus Oberbayern auf der Kreisstraße zwischen Haigrub und Hintersollach tödlich.

Auf der kurvenreichen Strecke kam der Skoda-Fahrer aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte die Böschung hinab. Der Pkw verfing sich letztendlich auf der Fahrerseite liegend zwischen mehreren Bäumen. Der Pkw war aufgrund der Lage von der Fahrbahn aus nicht zu sehen. Erst am 17.11.2025 vormittags bemerkte ein Bauer den beschädigten Pkw.

Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Regensburg - Zweigstelle Straubing, die Hinzuziehung eines Gutachters und eine Blutentnahme angeordnet.

Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Die Feuerwehren Perasdorf, Sankt Englmar und Schwarzach unterstützen an der Unfallstelle bei den Verkehrsmaßnahmen und Bergung des tödlich Verletzten. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme mehrmals kurzzeitig für den Verkehr gesperrt.

Zur Klärung der genauen Unfallzeit bittet die PI Bogen unter Telefonnummer 09422/8509-0 um Unfallzeugen bzw. Zeugen, die den Verunfallten in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei der Veranstaltung „Rock am Berg“ im Gasthaus Schötz in Sankt Englmar gesehen haben bzw. sich dort mit ihm getroffen haben. Der Verunfallte war ca. 180 cm groß, normale Statur, er trug ein schwarzes T-Shirt mit gelbem „Nirwana“-Aufdruck. Er hatte eine millimeterkurzen Kurzhaarschnitt.

Veröffentlicht: 18.11.2025, 09.50 Uhr