SIMBACH AM INN, LKR. ROTTAL-INN. Am Montag (17.11.2025) wurde die Polizei über einen Brand eines Wohnhauses informiert. Brandermittler waren gestern für eine Brandortbegehung vor Ort.

Dem derzeitigen Kenntnisstand zufolge hat sich der Brand im Erdgeschoss entwickelt und hat dann auf das Obergeschoss übergegriffen. Verletzt wurde niemand. Der dabei entstandene Sachschaden liegt wohl im sechstelligen Bereich. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen.

Bei einer ersten Brandortbegehung am Montag bestätigte sich der Verdacht einer vorsätzlichen Brandlegung. Im Verdacht steht der 58-jährige Bewohner des Hauses. Er befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde im Anschluss in eine Fachklinik gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Veröffentlicht: 18.11.2025, 09.00 Uhr