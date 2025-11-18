ALTDORF, LKR. LANDSHUT. Am Samstag, 15.11.2025, kam es gegen 23.00 Uhr zwischen mehreren Personen zu einer Auseinandersetzung.

Die Geschädigten sollen nach bisherigem Stand der Ermittlungen in der Hochwaldstraße mit Freunden zusammengestanden sein. Der 18-jährige Beschuldigte kam hinzu, äußerte nur kurz in seine Wohnung zu gehen, sich umzuziehen und zur Gruppe zurückzukehren.

Der Beschuldigte kam mit dem weiteren Beschuldigten, seinem 40-jährigen Vater, zurück zur Gruppe. Der 40-jährige bosnische Beschuldigte verletzte einen der Geschädigten, einen 19-jährigen Serben, zunächst leicht durch einen Faustschlag in das Gesicht. Im Anschluss attackierte er diesen mit einer Axt, während der 18-jährige ebenfalls bosnische Beschuldigte ihn verbal anfeuerte. Dabei wurde niemand verletzt.

Die beiden Tatverdächtigen wurden am Abend des 16.11.2025 von Einsatzkräften in ihrer Wohnung in Altdorf widerstandslos festgenommen; bei der Wohnungsdurchsuchung wurden drei Mobiltelefone und eine Axt sichergestellt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die weiteren Ermittlungen zum Tathergang und den Tatumständen übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut erging zwischenzeitlich gegen den 40-jährigen Beschuldigten Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags. Nach Vorführung bei dem Amtsgericht Landshut am 17.11.2025 wurde dieser in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Gegen den 18-jährigen Beschuldigten erging Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der Beihilfe zum versuchten Totschlag. Der Haftbefehl wurde außer Vollzug gesetzt.

Veröffentlicht: 18.11.2025, 10.05 Uhr