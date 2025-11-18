Der letzte Kontakt zur 71-jährigen Hildegunde Hattig bestand am Montagmorgen, gegen 08:30 Uhr. Seitdem wird sie sowie ihr Pkw, ein roter Nissan Qashqai mit dem amtlichen Kennzeichen AB-HW168 vermisst.

Die Aschaffenburger Polizei sucht zur aktuellen Stunde nach der Vermissten, die sich in einer hilflosen Lage befinden könnte und hofft hierbei auf die Mithilfe der Bevölkerung.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

160 cm groß

Kräftige Statur

Braune, kurze Haare

Über die zuletzt getragene Kleidung liegen keine Erkenntnisse vor

Vermutlich unterwegs mit einem roten Nissan Qashqai mit dem Kennzeichen AB-HW168

Hinweise nimmt die Aschaffenburger Polizei unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.