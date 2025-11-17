1906. Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 24-Jährigen - Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt

Am Montag, 17.11.2025, gegen 14:00 Uhr, wurde der vermisste 24-Jährige zuletzt in einem Krankenhaus in der Isarvorstadt-Ludwigsvorstadt gesehen.

Aufgrund seiner Behinderung ist er örtlich und zeitlich nicht orientiert und irrt vermutlich hilflos im Stadtgebiet umher.

Es ist daher nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Er kann sich, bis auf wenige Worte, nicht artikulieren.

Bisher durchgeführte Suchmaßnahmen führten bisher nicht zur Auffindung des Vermissten, weshalb um Mithilfe bei der Suche gebeten wird.

Die Öffentlichkeitsfahndung mit Bild und Beschreibung des Vermissten finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/093881/index.html

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 14 geführt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München Kommissariat 14, Tel.: 089-2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1907. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 24-Jährigen - Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt

Wie bereits berichtet wurde seit Freitag, 17.11.2025, ein 24-Jähriger aus der Isarvorstadt-Ludwigsvorstadt vermisst.

Er konnte am selben Tag, gegen 20:00 Uhr, wohlbehalten angetroffen und seinen Erziehungsberechtigten übergeben werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wurde entsprechend gelöscht.