2149 – Polizei ermittelt nach Einbrüchen

Lechhausen – In der Zeit von Samstag (15.11.2025), 22.00 Uhr bis Sonntag (16.11.2025), 11.15 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in einer Kleingartenanlage in der Stätzlinger Straße.

Der Beuteschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im hohen zweistelligen Bereich. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Haunstetten – In der Zeit von Donnerstag (13.11.2025), 23.00 Uhr, bis Freitag (14.11.2025), 08.30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte und einem Juwelier in der Landsberger Straße.

Der oder die Unbekannten entwendeten dort u.a. Schmuck und Bargeld. Der Beuteschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im niedrigen fünfstelligen Bereich. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 8.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls übernommen. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

2150 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Hochzoll – In der Zeit von Samstag (15.11.2025), 12.00 Uhr, bis Sonntag (16.11.2025), 13.00 Uhr kam es zu einer Unfallflucht im Krottenkopfweg.

Eine bislang unbekannte Person touchierte hierbei mit einem Fahrzeug einen weißen Toyota, der am Fahrbahnrand geparkt war. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2151 – Polizei ermittelt nach Körperverletzungen

Innenstadt – Am Sonntag (16.11.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mindestens fünf bislang unbekannten Tätern und einem 24-Jährigen sowie einem 25-Jährigen am Königsplatz.

Gegen 00.45 Uhr bespuckte einer der unbekannten Täter den 24-Jährigen offenbar und schlug ihn nach derzeitigen Erkenntnissen. Der 25-Jährige versuchte dazwischen zu gehen. Dabei schlugen die Unbekannten den 25-Jährigen ebenfalls, sodass dieser zu Boden fiel.

Die Täter flüchteten bei Eintreffen der Einsatzkräfte.

Der 24-Jährige wurde leicht und der 25-Jährige schwer verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Der 24-Jährige sowie der 25-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Am Samstag (15.11.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei bislang unbekannten Tätern und einem 18-Jährigen am Bleigäßchen.

Gegen 01.30 Uhr schlugen die drei unbekannten Täter den 18-Jährigen nach derzeitigen Erkenntnissen mehrfach unvermittelt ins Gesicht. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der 18-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Er begab sich zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Die bislang unbekannten Täter wurden wie folgt beschrieben:

Unbekannter 1: Männlich, 200 cm groß, glattrasiert, Boxerschnitt, ovale, breite Kopfform, serbischer Akzent, osteuropäisches Aussehen

Unbekannter 2: Männlich, 180 cm groß, schlank, glattrasiert, Glatze, ca. 60-80 kg schwer, südländisches Aussehen

Unbekannter 3: Männlich, 180 cm groß, schlank, glattrasiert, südländisches Aussehen

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Der 18-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

2152 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Innenstadt – Am Sonntag (16.11.2025) beschädigte ein 19-jähriger Autofahrer mehrere geparkte Autos bei einem Verkehrsunfall am Klinkerberg.

Gegen 18.00 Uhr kam der 19-Jährige mit seinem Mercedes in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit fünf geparkten Autos. Der Sachschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 19-Jährigen.

Der 19-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

2153 – Polizei stoppt Fahrer unter Drogeneinfluss

Innenstadt – Am Sonntag (16.11.2025) war ein 29-Jähriger mit seinem Auto unter Drogeneinfluss in der Sebastianstraße unterwegs.

Gegen 20.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 29-Jährigen fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain. Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 29-Jährigen.

Der 29-Jährige besitzt die deutsche und die amerikanische Staatsangehörigkeit.

2154 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Innenstadt – Am Sonntag (16.11.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 14-jährigen Fußgänger und 46-jährigen Autofahrerin in der Badstraße. Der 14-Jährige verletzte sich beim Zusammenstoß leicht.

Gegen 15.00 Uhr war die 46-Jährige in der Badstraße unterwegs. Zeitgleich überquerte der 14-Jährige die Straße im Bereich der Ampel. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem 14-jährigen Fußgänger und der Autofahrerin.

Der 14-Jährige verletzte sich dabei leicht. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 46-Jährige sowie wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 14-Jährigen.

Die 46-Jährige sowie der 14-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

2155 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Göggingen – Am Sonntag (16.11.2025) fuhr ein alkoholisierter Pedelec-Fahrer in der Gögginger Straße gegen ein Verkehrszeichen. Der 43-Jährige verletzte sich hierbei leicht.

Gegen 17.00 Uhr stieß der 43-Jährige alleinbeteiligt gegen ein Verkehrszeichen und verletzte sich am Kopf. Der Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille. Die Beamten veranlassten daher eine Blutentnahme, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen.

Weder am Verkehrszeichen noch am Pedelec entstand ein Sachschaden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 43-Jährigen.

Der 43-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

2156 – Brand eines Autos in einem Parkhaus

Antonsviertel – Am Sonntag (16.11.2025) kam es in einem Parkhaus in der Imhofstraße zu einem Brand in einem Auto. Verletzt wurde dabei niemand.

Gegen 20.45 Uhr wurde die Polizei über den Brand informiert. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der Pkw vorsätzlich in Brand gesetzt, wodurch er vollständig ausbrannte. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.