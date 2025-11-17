1905. Pkw fährt gegen Fußgänger; 1 Person schwer verletzt - Schwabing-West

Am Montag, 17.11.2025, gegen 09:15 Uhr, befuhr ein 68-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München mit seinem Pkw Mercedes die Herzogstraße in westlicher Richtung. An der Kreuzung zur Schleißheimer Straße wollte er stadteinwärts nach links abbiegen.

Hierbei beschleunigte er sein Fahrzeug stark, verlor im Anschluss die Kontrolle und fuhr schließlich auf den westlichen Geh- und Radweg der Schleißheimer Straße. Ein 33-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München, der sich zu Fuß auf dem Gehweg befand, wurde dabei frontal erfasst. Weitere Fußgänger konnten durch einen Sprung zur Seite eine Kollision vermeiden. Der Pkw kam nach ca. 30 - 40 Metern zum Stehen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem Verkehrsunfall ausgegangen. Es ergaben sich keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Tat.

Der 33-jährige Fußgänger erlitt u.a. eine schwere Kopfverletzung und war bislang nicht ansprechbar. Er musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert werden.

Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zudem wurde ein Verkehrszeichen beschädigt.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt.