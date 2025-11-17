SIMBACH AM INN, LKR. ROTTAL-INN. Am Montag (17.11.2025) kurz vor 08.00 Uhr wurde die Polizei über einen Brand in einem Wohnhaus in der Lagerhausstraße informiert.

Nach bisherigem Kenntnisstand hat sich der Brand wohl im Erdgeschoss entwickelt und hat dann auf das erste Obergeschoss übergegriffen. Einsatzkräfte der Feuerwehr begannen umgehend mit Löscharbeiten und konnten den Brand schnell kontrollieren. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 58-Jährige Bewohner des Hauses möglicherweise den Brand selbst verursacht haben. Neben dem 58-Jährigen befand sich zum Zeitpunkt des Brande sonst niemand in dem Haus. Brandermittler sind noch heute vor Ort für eine Brandortbegehung. Die Ermittlungen dauern an.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel.: 09421/868-1015

Veröffentlicht: 17.11.2025, 14.25 Uhr